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Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 4,6 Kg Bubuk Kokain, 2 WN Chile Diamankan

Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 4,6 Kg Bubuk Kokain, 2 WN Chile Diamankan
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Petugas dari Bea Cukai, BNN, dan BNNP Bali mengamankan dua WN Chile terkait kasus penyelundupan 4,6 Kg bubuk kokain di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu (3/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BADUNG - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta BNNP Bali menggagalkan penyelundupan narkotika golongan I jenis kokain di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Petugas mengamankan dua warga negara (WN) Chile beserta barang bukti kokain dengan total berat 4.594,5 gram atau sekitar 4,6 kilogram (bruto).

Penindakan dilakukan pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 16.00 WITA.

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Pengungkapan berawal dari hasil analisis citra X-Ray terhadap barang bawaan penumpang yang menunjukkan adanya indikasi mencurigakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap 2 tas backpack milik penumpang yang tiba di Bali menggunakan penerbangan rute Melbourne-Denpasar, setelah sebelumnya menempuh perjalanan dari Chile.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 4 kemasan plastik berwarna hitam berisi serbuk putih yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis kokain.

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Barang bukti tersebut disembunyikan di bagian dinding belakang tas backpack dengan menggunakan modus false compartment atau kompartemen tersembunyi.

Pada tas backpack milik penumpang perempuan berinisial J, petugas menemukan 2 kemasan dengan total berat 2.284,5 gram (bruto).

Bea Cukai dan BNN menggagalkan penyelundupan 4,6 Kg bubuk kokain asal Chile di Bandara I Gusti Ngurah Rai

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