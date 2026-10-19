Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 4,6 Kg Bubuk Kokain, 2 WN Chile Diamankan

jpnn.com, BADUNG - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta BNNP Bali menggagalkan penyelundupan narkotika golongan I jenis kokain di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Petugas mengamankan dua warga negara (WN) Chile beserta barang bukti kokain dengan total berat 4.594,5 gram atau sekitar 4,6 kilogram (bruto).

Penindakan dilakukan pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 16.00 WITA.

Pengungkapan berawal dari hasil analisis citra X-Ray terhadap barang bawaan penumpang yang menunjukkan adanya indikasi mencurigakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap 2 tas backpack milik penumpang yang tiba di Bali menggunakan penerbangan rute Melbourne-Denpasar, setelah sebelumnya menempuh perjalanan dari Chile.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 4 kemasan plastik berwarna hitam berisi serbuk putih yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis kokain.

Barang bukti tersebut disembunyikan di bagian dinding belakang tas backpack dengan menggunakan modus false compartment atau kompartemen tersembunyi.

Pada tas backpack milik penumpang perempuan berinisial J, petugas menemukan 2 kemasan dengan total berat 2.284,5 gram (bruto).