Bea Cukai dan BNNP Jambi Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu & Ekstasi di 3 Lokasi Strategis

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai Jambi bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi secara masif menggelar Operasi Penindakan Berantas Sindikat Narkotika (Bersinar).

Operasi terpadu ini merupakan bagian dari upaya intensif penegakan hukum guna mendukung program P4GN di wilayah Provinsi Jambi.

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto mengatakan melalui koordinasi intelijen terpadu dan pengembangan kasus secara berkesinambungan, tim gabungan Bea Cukai Jambi dan BNN berhasil melancarkan tiga rangkaian penindakan berturut-turut pada 27-28 Juli 2026.

"Penindakan ini kami laksanakan di tiga lokasi strategis wilayah Provinsi Jambi, yaitu Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Alam Barajo, dan Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko)," kata Dafit Kasianto dalam keterangannya, Senin (3/8).

Dari operasi maraton tersebut, tim gabungan berhasil menyita total barang bukti berupa narkotika golongan I jenis methamphetamine (sabu-sabu) dengan total berat bruto mencapai +/- 146,59 gram serta pil ekstasi sebanyak 766 butir.

Rangkaian penindakan diawali di daerah Telanaipura pada Senin (27/7), ketika tim gabungan mengamankan beberapa terduga pelaku beserta barang bukti berupa 10 paket sabu-sabu dengan berat bruto +/- 11,54 gram dan 1 butir pil ekstasi.

Berdasarkan hasil interogasi dan pengembangan kasus dari lokasi pertama tersebut, tim gabungan bergerak cepat menuju kawasan Alam Barajo pada hari yang sama dan kembali berhasil menyita 34 paket klip berisi sabu dengan total berat bruto mencapai +/- 89,46 gram.

Penelusuran jaringan terus berlanjut hingga Selasa (28/7) di wilayah Jambi Luar Kota (Jaluko).