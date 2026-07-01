Bea Cukai dan Instansi Bersinergi, Gagalkan Peredaran Ganja di PLBN Skouw

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura bersama Administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menggalkan penyelundupan narkotika golongan I jenis ganja di kawasan perbatasan negara.

Petugas menemukan ganja seberat kurang lebih 16,6 gram yang diduga akan diedarkan dengan modus dead drop di kawasan PLBN Skouw, Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Sabtu (13/6).

Penindakan bermula saat petugas Bea Cukai Jayapura melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan rutin di PLBN Skouw.

Pada hari tersebut, aktivitas di kawasan perbatasan cukup padat karena bertepatan dengan hari pasar, dengan jumlah pelintas batas mencapai sekitar 1.600 orang.



Sekitar pukul 09.20 WIT, petugas kebersihan PLBN Skouw, Wihelmus, menemukan sejumlah bungkusan mencurigakan di area tanaman pada trotoar dekat pintu perbatasan.

Bungkusan tersebut terdiri atas satu wadah yang berisi beberapa paket serta sejumlah paket serupa yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan awal, paket-paket tersebut diduga berisi narkotika jenis ganja. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada atasan petugas kebersihan dan diteruskan kepada petugas Bea Cukai Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar pukul 10.45 WIT, barang temuan tersebut diserahkan kepada petugas Bea Cukai Jayapura. Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama oleh Bea Cukai Jayapura, Administrator PLBN Skouw, dan Polsubsektor Skouw.

Dari hasil pemeriksaan, petugas memastikan bahwa bungkusan tersebut berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total sekitar 16,6 gram.