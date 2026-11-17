jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pemusnahan barang kena cukai ilegal berupa 858.364 batang rokok dan 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal pada Selasa (10/11).

Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dilanjutkan di TPS3R Karetan.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1,57 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1,004 miliar.

Dalam pelaksanaannya, rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang.

Pemusnahan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengawasan sekaligus langkah nyata untuk memastikan barang ilegal tidak kembali beredar di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi menegaskan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak peredaran barang kena cukai ilegal.

Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan.