Bea Cukai dan Pemkab Banyuwangi Musnahkan Rokok & MMEA Ilegal Senilai Rp1,57 Miliar
jpnn.com, BANYUWANGI - Bea Cukai bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pemusnahan barang kena cukai ilegal berupa 858.364 batang rokok dan 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal pada Selasa (10/11).
Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dilanjutkan di TPS3R Karetan.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum.
Secara keseluruhan, total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1,57 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1,004 miliar.
Dalam pelaksanaannya, rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara MMEA ilegal dimusnahkan dengan cara dituang.
Pemusnahan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengawasan sekaligus langkah nyata untuk memastikan barang ilegal tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi menegaskan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak peredaran barang kena cukai ilegal.
Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan.
Rokok dan MMEA ilegal senilai Rp1,57 miliar merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dalam Sepekan, Bea Cukai Gagalkan Upaya Ekspor Ilegal 21,8 Kg di Bandara Syamsudin Noor
- Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Ekspor, Bea Cukai Gandeng UMKM di 3 Kota
- Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas dari 2 Penindakan dalam Sepekan
- Penuhi Seluruh Prosedur, PT Loji Karya Sentosa Kantongi Izin NPPBKC
- Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Musnahkan MMEA dan Rokok Ilegal Senilai Rp49,28 Miliar
- Bea Cukai Tegal Musnahkan 5 Juta Batang Rokok & 43,2 Liter Minuman Beralkohol Ilegal