Bea Cukai dan Pemkab Malang Sita 5.604 Batang Rokok Ilegal dalam Operasi Gabungan

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang mengamankan 5.604 batang rokok ilegal pada Rabu (19/8).

Tim gabungan menyasar sejumlah toko yang menjual barang kena cukai (BKC) hasil tembakau atau rokok ilegal di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagak, dan Kecamatan Bantur.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi mengungkapkan operasi pengawasan gabungan ini merupakan wujud pelaksanaan realisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT), sekaligus bagian dari sinergi antara Bea Cukai Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya.

Baca Juga: Pengiriman via Jasa Ekspedisi Jadi Modus Peredaran Miras dan Rokok Ilegal di Malang

Adapun perrincian barang bukti penindakan berupa rokok ilegal yang diamankan, yaitu 2.644 batang dari dua toko di Kecamatan Kepanjen, 2.340 batang dari toko di Kecamatan Pagelaran, dan 620 batang di Kecamatan Pagak.



Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Bantur tidak ditemukan adanya rokok ilegal.

“Seluruh barang bukti penindakan tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Pitoyo.

Dia menegaskan bahwa setiap rupiah penerimaan negara yang berhasil diamankan dari sektor cukai memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ketika rokok ilegal beredar tanpa pita cukai resmi, negara kehilangan potensi pendapatan besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan publik.

"Untuk memastikan manfaat tersebut dirasakan langsung di daerah, pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dengan ketentuan pembagian 40 persen untuk kesehatan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum,” ujarnya.