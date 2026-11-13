Bea Cukai dan Pemkab Malang Ungkap Hasil Penindakan Rokok Ilegal, Sebegini Jumlahnya

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai bersama Pemerintah Kabupaten Malang mengungkap hasil penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal berupa hasil tembakau.

Penindakan itu diungkap melalui kegiatan konferensi pers yang berlangsung di eL Hotel Malang, Karangploso, Kabupaten Malang, pada Selasa (10/11).

Kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

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Barang hasil penindakan yang dipublikasikan merupakan akumulasi penindakan Bea Cukai Malang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum (APH) selama periode Juni hingga September 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan S-305/MK/KN.4/2026, keduanya tertanggal 20 Oktober 2026, total barang yang ditetapkan sebagai BMMN mencapai 3.278.852 batang rokok ilegal.

Dari jumlah tersebut, keseluruhan nilai barang diperkirakan mencapai Rp4.911.093.620,00 dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp2.471.222.632,00.

Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak peredaran BKC ilegal terhadap penerimaan negara sekaligus pentingnya pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengungkapkan capaian penindakan tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengamankan hak-hak negara serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal.