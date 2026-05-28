Bea Cukai dan Polda Sumut Temukan Teh Tiongkok Berisi 30 Kg Sabu

jpnn.com, ASAHAN - Bea Cukai dan Polda Sumatera Utara (Sumut) menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 30 kilogram dari Malaysia di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin (18/5).

Penindakan tersebut terlaksana dalam Joint Operation Gugus Tugas Operasi Jaring Sriwijaya Tahun 2026 yang melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, Bea Cukai Teluk Nibung, dan Tim Khusus Ditresnarkoba Polda Sumut.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat mengungkapkan Bea Cukai dan Timsus Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan joint operation dengan menggunakan kapal patroli BC 1508 milik Bea Cukai Teluk Nibung pada tanggal 17 Mei 2026.

"Tim gabungan mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah sampan yang diduga berasal dari Malaysia dengan satu orang di dalamnya," ungkapnya.

Dari penghentian dan pemeriksaan sampan tersebut, tim gabungan menemukan 30 bungkus teh Tiongkok merek Guan Yin Wang yang diduga berisi metamfetamina/sabu dengan total berat sekitar 30.000 gram.

Pengujian menggunakan alat uji narkotika Rigaku menunjukkan hasil positif sabu.

Tim gabungan juga mengamankan satu unit sampan nelayan (kalok) tanpa nama berwarna silver yang digunakan untuk mengangkut sabu dan satu orang tersangka berinisial TH alias Wak NO (54), warga Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

Kini, TH tengah menjalani proses hukum lebih lanjut oleh Ditresnarkoba Polda Sumut.