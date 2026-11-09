Bea Cukai dan Polres Bengkalis Bersinergi, Gagalkan Penyelundupan 8,9 Kg Sabu

jpnn.com, BENGKALIS - Bea Cukai bersinergi dengan Polres Bengkalis dan Polsek Bantan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis metamfetamina atau sabu seberat 8,9 kilogram di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Minggu (1/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah mengungkapkan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai rencana penyelundupan narkotika dalam jumlah besar dari Malaysia menuju Bengkalis yang selanjutnya akan diedarkan ke Pekanbaru.

“Informasi tersebut segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Polres Bengkalis dan Polsek Bantan. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan, sekaligus mencegah masuk dan beredarnya narkotika melalui wilayah perbatasan,” ungkap Novryansyah.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri atas unsur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Bengkalis, Polres Bengkalis, dan Polsek Bantan melaksanakan operasi bersama melalui patroli laut menggunakan Kapal Patroli BC 15048 dan pengawasan di wilayah darat.

Petugas melakukan penyisiran mulai dari perairan Jangkang hingga Selat Baru untuk memantau pergerakan target.

Pada Minggu (1/11) sekitar pukul 23.14 WIB, tim gabungan berhasil menyergap dua orang terduga pelaku berinisial OS (29) dan T (23) di Jalan Jenderal Sudirman.

Keduanya mengendarai sepeda motor berwarna hijau tanpa nomor polisi.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu tas sandang berwarna biru yang berisi tas ransel hitam.