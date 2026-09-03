Bea Cukai dan Polri-BNN Bersinergi Ungkap 8 Kasus Narkotika dengan Modus Paket Kiriman

jpnn.com, TERNATE - Tim gabungan Bea Cukai, Polri, dan BNN bersinergi mengungkap 8 kasus penindakan narkotika dan psikotropika dengan modus paket kiriman yang dilaksanakan di Kota Ambon dan Ternate sepanjang Agustus 2026.

Unit yang tergabung dalam operasi pengawasan tersebut, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Maluku, Kanwil Bea Cukai Jakarta, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Bea Cukai Ambon, Bea Cukai Ternate, Polda Maluku, BNN Provinsi Maluku, dan BNN Provinsi Maluku Utara.

Barang bukti yang berhasil diamankan tim gabungan dalam penindakan tersebut, meliputi 97 gram metamfetamina atau sabu, 223 gram ganja, 9 gram ekstasi, dan 4 cartridge vape yang diduga mengandung narkotika berjenis etomidate.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan menemukan berbagai upaya yang digunakan untuk menyamarkan dan menyembunyikan barang terlarang agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas.

Barang bukti ditemukan di dalam sepatu, spare part kendaraan, dan diselipkan pada botol minum.

Upaya penyelundupan yang beragam ini menunjukkan jaringan peredaran narkotika terus berupaya memanfaatkan berbagai celah untuk memasukkan barang terlarang melalui jalur barang kiriman.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga berhasil menangkap sejumlah terduga pelaku.

Saat ini, para terduga pelaku dan barang bukti masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh BNNP dan Polda untuk mengungkap jaringan serta pihak-pihak lain yang terlibat.