Bea Cukai dan Polri Bongkar Pengiriman 28,3 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia ke Pekanbaru

jpnn.com, BENGKALIS - Bea Cukai Bengkalis dan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau bekerja sama dengan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menyita 28,3 kilogram sabu-sabu dalam gelaran Operasi Patma Berani Tahun 2026 pada Kamis (17/9).

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan dua terduga pelaku berinisial R W (28) dan H (29).

"Penindakan ini merupakan Surat Bukti Penindakan (SBP-N) ke-12 yang dicatatkan Bea Cukai Bengkalis sekaligus penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) ke-55 di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Riau," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Novryansyah mengungkapkan penindakan sabu ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pada Rabu (16/9) mengenai rencana pengiriman narkotika jaringan internasional dari Malaysia menuju Desa Jangkang melalui jalur laut untuk selanjutnya diteruskan ke Pekanbaru.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan membentuk Satgas Patroli Laut BC 15048 untuk menyisir perairan Jangkang hingga Selat Baru.

Tim Surveillance (SV) Darat juga diterjunkan untuk mengawasi titik pendaratan di sepanjang jalur lintas Bantan–Bengkalis.

Setelah melakukan pengawasan hingga Kamis pagi, Tim SV Darat mengidentifikasi pergerakan target yang membawa narkotika menggunakan kendaraan roda dua.

Petugas kemudian melakukan pencegatan dan penggeledahan.