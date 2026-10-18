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Bea Cukai dan Polri Cegah 1,79 Juta Batang Rokok Ilegal Beredar di Lampung

Bea Cukai dan Polri Cegah 1,79 Juta Batang Rokok Ilegal Beredar di Lampung
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Konferensi pers pengungkapan kasus peredaran 1,79 juta rokok ilegal senilai Rp2,67 miliar yang digelar di Polda Lampung pada Kamis (8/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG -  Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar), Bea Cukai Bandar Lampung bersama Polri dalam hal ini Polda Lampung bersinergi mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Bier Budy Kismulyanto turut hadir dalam konferensi pers pengungkapan kasus peredaran 1,79 juta rokok ilegal senilai Rp2,67 miliar bersama Polda Lampung.

Konferensi pers digelar di Polda Lampung pada Kamis, 08 Oktober 2026.

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Bier menyampaikan total barang penindakan mencapai 1.796.400 batang rokok ilegal.

Adapun total nilai barang diperkirakan mencapai Rp2,67 miliar serta potensi kerugian negara sebesar Rp1,37 miliar.

“Ini adalah hasil penindakan di wilayah Lampung yang merupakan hasil sinergi Bea Cukai dengan Polda Lampung,” tegas Bier.

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Bier juga menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen Bea Cukai dan Polri dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara.

“Sinergi antarlembaga akan terus diperkuat guna mendukung penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai,” pungkasnya. (mrk/jpnn)

Sinergi Bea Cukai dan Polri mencegah 1,79 juta rokok ilegal senilai Rp2,67 miliar beredar di Lampung


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Kenny Kurnia Putra

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