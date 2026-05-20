Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 27 Kg Sabu-Sabu, 2 Tersangka Diamankan
jpnn.com, BENGKALIS - Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Bea Cukai Bengkalis bekerja sama dengan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional Malaysia-Meranti pada Senin (27/4).
Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah mengungkapkan penindakan narkotika ini bermula pada Minggu (26/4) ketika petugas Bea Cukai Bengkalis mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari Batu Pahat, Malaysia.
Bea Cukai kemudian bersinergi dengan Polres Kepulauan Meranti membentuk tim gabungan dan melaksanakan patroli laut, menggunakan dua kapal patroli Bea Cukai Bengkalis dan satu armada Satresnarkoba dan Polair Polres Kepulauan Meranti.
Pada Senin (27/4), tim gabungan menghadang speedboat target yang melintas di Perairan Selat Akar.
Upaya penindakan tersebut pada awalnya tak berjalan mulus, karena target sempat memberikan perlawanan dengan mencoba menabrak kapal patroli meski sudah diberikan tembakan peringatan, tetapi tim gabungan akhirnya dapat mengamankan speedboat target.
"Penindakan ini menegaskan sinergitas dan ketegasan aparat dalam memutus rantai peredaran narkotika di Indonesia," tegas Novryansyah.
Dari hasil penggeledahan speedboat, tim gabungan menemukan barang bukti berupa 17 paket besar sabu dalam tas jinjing hitam, 10 paket besar sabu dalam tas plastik biru, 260 buah cartridge yang diduga mengandung Etomidate, serta 2 unit handphone.
Tim gabungan juga mengamankan dua orang pria yang bertindak sebagai kurir laut, yakni M (26) dan S (38).
Bea Cukai dan Polri menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional Malaysia-Meranti, 2 tersangka diamankan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Serapan Pupuk Bersubsidi di Jabar Tinggi, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Tersedia
- Ratusan Petani di Jabar Belajar Strategi Menghadapi Musim Panas
- Dedi Mulyadi Bongkar PKL Cicadas, Pedagang Kebingungan Belum Dapat Solusi
- Disdik Jabar Siapkan Pemetaan Minat untuk Lulusan SMP dan MTs, Catat Jadwalnya
- Pemprov Jabar Buka SPMB Sekolah Maung, Sistem Zonasi Resmi Dihapus
- Hadiri Panen Jagung di Tuban, Presiden Prabowo Ungkap Alasan Dekat dengan Petani