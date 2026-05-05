Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 27 Kg Sabu-Sabu Jaringan Malaysia-Meranti

jpnn.com, SELATPANJANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Bea Cukai Bengkalis bekerja sama dengan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional Malaysia-Meranti pada Senin (27/4).

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah mengungkapkan kronologi penindakan narkotika ini bermula ketika petugas Bea Cukai Bengkalis mendapatkan informasi adanya rencana pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari Batu Pahat, Malaysia pada Minggu (26/4).

Bea Cukai kemudian bersinergi dengan Polres Kepulauan Meranti membentuk tim gabungan dan melaksanakan patroli laut, menggunakan dua kapal patroli Bea Cukai Bengkalis dan satu armada Satresnarkoba dan Polair Polres Kepulauan Meranti.

Pada Senin (27/4), tim gabungan menghadang speedboat target yang melintas di Perairan Selat Akar.

Upaya penindakan tersebut pada awalnya tak berjalan mulus, karena target sempat memberikan perlawanan dengan mencoba menabrak kapal patroli meski sudah diberikan tembakan peringatan, tetapi tim gabungan akhirnya dapat mengamankan speedboat target.

"Penindakan ini menegaskan sinergitas dan ketegasan aparat dalam memutus rantai peredaran narkotika di Indonesia," tegas Novryansyah dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Dari hasil penggeledahan speedboat, tim gabungan menemukan barang bukti berupa 17 paket besar sabu-sabu dalam tas jinjing hitam, 10 paket besar sabu dalam tas plastik biru, 260 buah cartridge yang diduga mengandung Etomidate, serta 2 unit handphone.

Tim gabungan juga mengamankan dua pria yang bertindak sebagai kurir laut, yakni M (26) dan S (38).