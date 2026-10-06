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Bea Cukai dan Polri Gagalkan Peredaran 3,17 Kg Sabu-Sabu di Perairan Pulau Burung

Bea Cukai dan Polri Gagalkan Peredaran 3,17 Kg Sabu-Sabu di Perairan Pulau Burung
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Bea Cukai Tembilahan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai bersinergi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran sabu-sabu di perairan Pulau Burung, Selasa (29/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TEMBILAHAN - Bea Cukai Tembilahan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, serta Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir bersinergi menggagalkan upaya pemasukan narkotika golongan I jenis methamphetamine atau sabu-sabu seberat ±3.174 gram.

Penindakan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (Patma Berani) 2026.

Penindakan bermula ketika tim gabungan melakukan koordinasi, pertukaran informasi, serta analisis bersama terkait dugaan rencana pemasukan narkotika ke wilayah Indragiri Hilir, Selasa (29/9).

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Berdasarkan hasil pendalaman informasi, tim kemudian melakukan penargetan terhadap sarana pengangkut laut KLM Mega Indah yang diketahui berasal dari Pasir Gudang, Malaysia.

Kemudian pada 30 September 2026 sekitar pukul 05.35 WIB, tim gabungan mendeteksi KLM Mega Indah memasuki perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir.

Petugas kemudian melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut.

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Dalam pemeriksaan, petugas menemukan tiga bungkus yang diduga berisi methamphetamine dengan berat bruto sekitar 3.174 gram. Barang tersebut ditemukan di kamar mesin diletakkan di bawah palka dan ditutupi dengan drum air.

Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap awak kapal, diperoleh informasi bahwa barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak lain di wilayah Sungai Guntung.

Bea Cukai dan Polri menggagalkan peredaran 3,17 kg sabu-sabu di perairan Pulau Burung dalam patroli bersama Patma Berani 2026

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