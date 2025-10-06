Bea Cukai dan Satpol Karimun Gelar Operasi Gurita Selama Sepekan, Ini Hasilnya

jpnn.com, KARIMUN - Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersama Satpol PP Kabupaten Karimun menggelar Operasi Gurita selama sepekan, terhitung mulai 22-27 September 2025.

Operasi ini dilakukan secara terpadu di berbagai titik strategis yang diduga menjadi lokasi peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Fajar Suryanto mengungkapkan selama pelaksanaan Operasi Gurita, tim gabungan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang cukai.

Barang bukti yang diamankan terdiri dari 3,5 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan 72.939 batang rokok tanpa pita cukai dari berbagai merek.

“Merek-merek yang kami tindak antara lain Hmind, Ofo, T3, PSG, Ufo, Rave, Ava, Vivo, HD, Morena, Manchester, Redhills, U2, dan Lexi. Total perkiraan nilai barang mencapai Rp 111.568.335 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 55.150.846,” ungkap Fajar dalam keterangannya, Senin (6/10).

Fajar menyampaikan operasi ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat serta menegakkan peraturan di bidang cukai.

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai dan Satpol PP juga melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.