Bea Cukai dan TNI Gagalkan 4,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Mantuil

jpnn.com, BANJARMASIN - Bea Cukai Banjarmasin bersama Tentara Nasional Indonesia (TN) Denpom XXII/2 dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) bersinergi dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.

Dalam kolobarasi itu mereka melakukan penindakan terhadap dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin, pada Jumat (25/9) sekitar pukul 03.45 WITA.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua truk tersebut, petugas mendapati 211.600 bungkus atau sebanyak 4.230.400 batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal dengan berbagai merek.

Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp6.282.144.000,00 dengan potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp4.093.398.496,00.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin Himba Siswoko mengatakan penindakan ini merupakan bentuk sinergi Bea Cukai bersama TNI dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin.

"Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Saat ini, seluruh barang bukti berupa rokok ilegal telah dibawa ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Himba. (jpnn)