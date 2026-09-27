menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bea Cukai dan TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu di Perbatasan RI-Malaysia

Bea Cukai dan TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu di Perbatasan RI-Malaysia

Bea Cukai dan TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu di Perbatasan RI-Malaysia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Bea dan Cukai. Ilustrasi. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Tim gabungan Bea Cukai dan unsur TNI-Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu (methamphetamine) di area perbatasan Indonesia–Malaysia.

Seorang pelaku berinisial JS (32) diamankan dalam operasi tersebut.

?Berdasarkan informasi yang diterima, penindakan berlangsung sejak Sabtu (26/9/2026) pukul 09.30 WIB hingga 18.30 WIB.

Baca Juga:

Operasi ini melibatkan kolaborasi KPPBC TMP C Entikong, Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/Bogani, SGI TNI, BAIS TNI, BIN, Polsek Entikong, dan Kodim Sanggau.

?Kejadian berawal saat Tim P2 Bea Cukai Entikong bersama pihak TNI dan SGI melakukan patroli pengawasan di sektor perbatasan.

Tim menerima informasi adanya seseorang dari wilayah Malaysia yang membawa narkotika menggunakan sepeda motor menuju arah jalan raya Bantan.

Baca Juga:

?Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan menghentikan dan memeriksa terduga pelaku, JS (32), warga Dusun Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, yang saat itu membawa dua tas ransel di kawasan Sungai Kelik, Desa Bantan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Dari pemeriksaan awal di lapangan, petugas menemukan 13 paket berwarna oranye yang dikemas menyerupai kemasan teh Cina di dalam tas ransel pelaku. Untuk pemeriksaan mendalam, pelaku beserta barang bawaan langsung dibawa ke Pos Dalduk KOTIS.

Tim gabungan Bea Cukai dan unsur TNI-Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu (methamphetamine) di area perbatasan Indonesia–Malaysia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI