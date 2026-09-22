Bea Cukai Dorong UMKM Naik Kelas, Pendampingan Ekspor Menyasar 3 Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melaukan pendampingan ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar hingga mancanegara terus berlanjut.

Upaya tersebut dilakukan Bea Cukai melalui sosialisasi, edukasi, dan asistensi ekspor di tiga wilayah, yaitu Kebumen, Pematangsiantar, dan Aceh.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menyampaikan pendampingan kepada UMKM merupakan bagian dari peran Bea Cukai sebagai industrial assistance.

Menurutnya, edukasi dan asistensi diperlukan agar pelaku UMKM memahami ketentuan ekspor sekaligus mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan usahanya.

“Kami memberikan ruang bagi UMKM untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan fasilitas ekspor sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan usaha,” katanya.

Di Kebumen, Bea Cukai Cilacap terlibat dalam rangkaian Kebumen Travel Mart 2026 yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2026 di Benteng Van Der Wijck, Gombong, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon pembeli dari Nigeria, Tiongkok, dan Singapura.

Melalui Tim Agen Fasilitas Kepabeanan, Bea Cukai Cilacap memberikan edukasi mengenai ekspor untuk UMKM pada Business Forum Potensi Kabupaten Kebumen.