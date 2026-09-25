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Bea Cukai Dukung Ekspor Perusahaan Ini Seusai Ditetapkan sebagai KB

Bea Cukai Dukung Ekspor Perusahaan Ini Seusai Ditetapkan sebagai KB
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Bea Cukai Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor dengan menghadiri kegiatan ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha, perusahaan yang telah resmi memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor dengan menghadiri kegiatan ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha, perusahaan yang telah resmi memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. 

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (22/9) tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bea Cukai Palembang, KPP Pratama Jambi Telanaipura, dan KPP Pratama Pelayangan. 

Fasilitas Kawasan Berikat adalah salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. 

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Melalui fasilitas ini, perusahaan memperoleh kemudahan di bidang kepabeanan, antara lain berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pemasukan bahan baku yang akan diolah, dirakit, atau digunakan untuk tujuan ekspor. 

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto mengungkapkan ekspor perdana tersebut menjadi momentum untuk melihat optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal bagi kegiatan ekonomi di daerah. 

“Hari ini yang kami lepas bukan sekadar ekspor. Ini adalah ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha setelah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat," ujarnya. 

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Menurutnya, meskipun PT Kurnia Tunggal Nugraha telah menjalankan kegiatan produksi sebelumnya, status Kawasan Berikat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis sekaligus membuka peluang ekspansi yang lebih luas bagi perusahaan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bea Cukai tetap menyeimbangkan fungsi pelayanan dan pengawasan. 

Bea Cukai mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor dengan menghadiri kegiatan ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha.

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