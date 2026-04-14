Bea Cukai Dukung Kelancaran Proyek Strategis Nasional & Pertumbuhan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan akan energi yang andal serta data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tanpa koordinasi yang kuat antarinstansi, berbagai program strategis berisiko terhambat, baik dari sisi distribusi logistik maupun pengelolaan informasi.

Oleh karena itu, sinergi lintas lembaga menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Bea Cukai Tanjungpinang dalam seremoni First Steel Cut proyek UCC Tangguh Onshore EPCI pada Kamis (9/4).

"Keterlibatan ini menegaskan dukungan Bea Cukai terhadap kelancaran proyek strategis nasional di sektor energi," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Tanjungpinang menyatakan komitmennya untuk memberikan fasilitas serta asistensi kepabeanan yang optimal.

Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu mempercepat arus barang, khususnya material dan peralatan yang dibutuhkan selama masa fabrikasi.

Dengan dukungan tersebut, proyek UCC Tangguh Onshore diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan energi nasional, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.