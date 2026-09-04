Bea Cukai Dukung Tour de Bintan 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Impor Sementara

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai Tanjungpinang memberikan fasilitas impor sementara untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tour de Bintan 2026.

Fasilitas kepabeanan tersebut diberikan terhadap barang-barang yang dibawa peserta dari luar negeri untuk digunakan selama ajang olahraga sepeda internasional tersebut dan selanjutnya dibawa kembali ke luar daerah pabean.

Tour de Bintan 2026 kembali digelar di kawasan Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada 21 hingga 23 Agustus 2026 setelah sempat vakum selama beberapa tahun.

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Ajang sport tourism ini diikuti sekitar 800 peserta dari 42 negara dan menjadi salah satu kegiatan internasional yang turut mendorong promosi pariwisata Bintan ke pasar mancanegara.

Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Bea Cukai Tanjungpinang berperan memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap barang yang dibawa masuk oleh peserta dari luar negeri.

Melalui fasilitas impor sementara, barang yang diperlukan untuk mengikuti perlombaan dapat masuk ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu tanpa diperlakukan sebagai barang impor untuk digunakan secara permanen, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Impor sementara merupakan fasilitas kepabeanan yang memungkinkan barang dari luar daerah pabean dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diekspor kembali.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan internasional yang bersifat sementara, antara lain kegiatan olahraga, pameran, konferensi, atau kegiatan sejenis lainnya.