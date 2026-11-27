Bea Cukai Edukasi Mahasiswa UIN Surabaya dan Semarang tentang Kepabeanan
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Juanda dan Bea Cukai Tanjung Emas menggelar edukasi kepabeanan dan cukai kepada mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan UIN Walisongo Semarang.
Kegiatan itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari secara langsung tugas dan fungsi Bea Cukai, mulai dari pelayanan dan pengawasan hingga fasilitasi perdagangan internasional serta pengamanan penerimaan negara.
Pada (3/11), Bea Cukai Juanda menerima kunjungan edukatif dari 75 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.
Mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai ruang lingkup tugas Bea Cukai, khususnya pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta upaya mendukung kelancaran arus perdagangan internasional.
Materi yang disampaikan juga mencakup pelaksanaan tugas Bea Cukai dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa.
Mahasiswa diajak memahami bagaimana fungsi pengawasan dan pelayanan tersebut diterapkan dalam kegiatan operasional di lingkungan bandara internasional, termasuk dalam mengawasi pergerakan barang yang melintasi wilayah pabean.
Edukasi serupa juga dilakukan Bea Cukai Tanjung Emas melalui kegiatan Tax Center Visit to Bea Cukai yang diselenggarakan Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (18/11) di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas.
Bea Cukai Juanda dan Bea Cukai Tanjung Emas menggelar edukasi kepabeanan dan cukai kepada mahasiswa.
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