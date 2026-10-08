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Bea Cukai Edukasi Masyarakat Dukung Gempur Rokok Ilegal dan Pengawasan BKC di Jatim

Bea Cukai Edukasi Masyarakat Dukung Gempur Rokok Ilegal dan Pengawasan BKC di Jatim
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Petugas Bea Cukai memasang stiker berisi kampanye Gempur Rokok Ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan cukai dan bahaya peredaran rokok ilegal.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Satpol PP, sosialisasi dilaksanakan di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, aparat kewilayahan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga mahasiswa.

Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II bersama Satpol PP Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung pada Kamis (15/9).

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Sosialisasi yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi tersebut membahas ketentuan cukai, jenis barang kena cukai (BKC), ciri-ciri rokok ilegal, serta konsekuensi hukum atas peredarannya.

Kegiatan serupa dilanjutkan melalui talkshow interaktif bertema 'Gempur Rokok Ilegal' bersama Radio Perkasa FM Tulungagung pada Jumat (16/9).

Melalui media radio, masyarakat diberikan pemahaman mengenai manfaat cukai, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT), serta cara mengenali rokok ilegal.

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Pendengar juga dapat berinteraksi langsung dengan narasumber melalui sambungan telepon dan media sosial.

Di daerah lain, Bea Cukai bersama Satpol PP Kabupaten Banyuwangi menggelar sosialisasi di Kecamatan Cluring pada Senin (21/9).

Bea Cukai meningkatkan edukasi masyarakat melalui serangkaian kegiatan sosialisasi untuk mendukung upaya Gempur Rokok Ilegal dan Pengawasan BKC

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