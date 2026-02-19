menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bea Cukai Fasilitasi Konser Dream Theater 40th Anniversary Tour 2026 Lewat ATA Carnet

Bea Cukai Fasilitasi Konser Dream Theater 40th Anniversary Tour 2026 Lewat ATA Carnet

Bea Cukai Fasilitasi Konser Dream Theater 40th Anniversary Tour 2026 Lewat ATA Carnet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Bea Cukai. Ilustrasi. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Performa yang solid, teknikal, dan magis Dream Theater sukses memukau para penikmat musik progresif rock yang hadir di Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, pada Sabtu (7/2).

Dalam konser bertajuk “An Evening With Dream Theater: 40th Anniversary Tour 2026” itu, band legendaris asal Amerika tersebut merayakan empat dekade perjalanan musik, sekaligus menyambut kembalinya drummer Mike Portnoy ke dalam band yang membuat konser malam itu kian mengesankan.

Namun, gemerlap panggung dan harmonisasi musik Dream Theater yang nyaris tanpa cela tidak berdiri sendiri.

Baca Juga:

Di baliknya, terdapat rangkaian proses logistik yang kompleks dan terencana, memastikan seluruh peralatan konser tiba tepat waktu dan siap digunakan.

Kelancaran infrastruktur teknis inilah yang menjadi fondasi tak terlihat dari sebuah pertunjukan kelas dunia.

Dalam mendukung kelancara kegiatan tersebut, Bea Cukai memberikan fasilitas kepabeanan bernama ATA Carnet.

Baca Juga:

Fasilitas itu tentang bagaimana logistik ratusan peralatan konser dapat melintas batas negara secara efisien.

Mekanisme administratif yang bekerja senyap tetapi krusial, yakni sistem impor sementara yang memungkinkan peralatan konser masuk dan keluar Indonesia tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Performa yang solid, teknikal, dan magis Dream Theater sukses memukau para penikmat musik progresif rock yang hadir di BCIS Ancol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI