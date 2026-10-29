Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal 25,88 Kg Emas Senilai Rp61,95 Miliar di Lima Bandara
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 25,88 kilogram emas dengan nilai mencapai Rp61,95 miliar melalui lima bandara internasional.
Setelah menggagalkan ekspor ilegal 29 kilogram emas senilai Rp73 miliar di empat bandara internasional pada September 2026, Bea Cukai kembali melakukan penindakan serupa pada Oktober 2026.
Kali ini, penindakan berlangsung di Bandara Kertajati, Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Juanda.
"Dari kelima bandara tersebut, petugas mengamankan 25,88 kilogram emas senilai Rp61,95 miliar," kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Priyono Triatmojo.
Priyono mengatakan penindakan ini merupakan wujud nyata implementasi program prioritas Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan sumber daya alam secara masif.
Ia menegaskan Bea Cukai berkomitmen penuh untuk menutup rapat segala celah pelarian kekayaan negara demi menyelamatkan kedaulatan ekonomi bangsa.
Berikut perincian penindakan ekspor ilegal emas di lima bandara internasional:
Penindakan di Bandara Kertajati
Pada Selasa (06/10), Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya ekspor ilegal 5,25 kilogram emas melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Simak perincian penindakan ekspor ilegal emas di lima bandara internasional yang dilaksanakan Bea Cukai dalam kurun waktu September-Oktober 2026
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