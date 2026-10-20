Bea Cukai Gagalkan Pengangkutan 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal di Exit Tol Ciperna

jpnn.com, CIREBON - Bea Cukai Cirebon dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersinergi menggagalkan pengangkutan 1,6 juta batang rokok tanpa pita cukai di kawasan Exit Tol Ciperna, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (10/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon Koen Rachmanto mengungkapkan penindakan ini bermula dari hasil pengumpulan informasi, pengamatan, dan analisis intelijen terkait adanya pergerakan sarana pengangkut berupa mobil truk ekspedisi logistik yang membawa rokok ilegal melintasi wilayah pengawasan Bea Cukai Cirebon.

Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan bergerak melakukan patroli darat secara intensif di sejumlah titik krusial.

"Saat mendapati truk yang sesuai dengan target dan ciri-ciri informasi, tim gabungan langsung menghentikan dan memeriksa armada ekspedisi tersebut," ungkap Koen dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan modus operandi penyelundupan yang cukup rapi, di mana rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) polos tanpa dilekati pita cukai tersebut dikemas dan disamarkan di dalam karton kardus makanan ringan guna mengelabui petugas.

Dari hasil pencacahan, total barang bukti rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 1.698.400 batang.

Nilai barang rokok ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp2.522.124.000 dengan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp1.267.006.400.

Dalam penindakan ini, petugas juga mengamankan pengemudi truk berinisia STR untuk dimintai keterangan lebih lanjut.