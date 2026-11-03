Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 10 Juta Batang Rokok Ilegal di Perairan Aceh Utara

jpnn.com, BANDA ACEH - Bea Cukai melalui sinergi Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Aceh, Lhokseumawe, dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Lhokseumawe mengamankan kapal motor yang diduga mengangkut sekitar 1.086 karton rokok ilegal di perairan Tanjung Jambo Aye, Aceh Utara, Jumat (30/10).

Penindakan itu berawal dari kecurigaan Tim Patroli Laut BC 30004 terhadap kapal kayu KM Suyanna GT 76 yang melintas di perairan Tanjung Jambo Aye.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan ribuan karton rokok dengan merek HD yang tidak dilekati pita cukai dimuat di dalam kapal.

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Atas temuan tersebut, petugas mengamankan lima awak kapal berinisial W, R, E, FA, dan EK untuk pemeriksaan awal.

Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti meliputi satu unit KM Suvanna GT 76, rokok merek HD dalam jumlah sekitar 10.850.000 batang, lima paspor awak kapal, lima unit telepon genggam, satu unit telepon satelit, dan dokumen manifest kapal.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh Leni Rahmasari menyatakan penindakan ini merupakan hasil koordinasi antarunit dalam memperkuat pengawasan wilayah perairan Aceh.

“Pengawasan laut menjadi salah satu langkah penting Bea Cukai dalam mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal. Melalui sinergi Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lhokseumawe, dan PSO Bea Cukai Lhokseumawe, kami terus meningkatkan pengawasan guna melindungi masyarakat serta mengamankan penerimaan negara,” ujar Leni.

Saat ini, awak kapal, dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Dermaga PSO Bea Cukai Lhokseumawe untuk pemeriksaan awal dan penanganan lebih lanjut.