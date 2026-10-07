Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2 Ribu Ekor Belangkas Tujuan Malaysia

jpnn.com, TANJUNGBALAI - Bea Cukai Teluk Nibung dan Balai Besar Karantina Satuan Pelayanan Tanjungbalai Asahan menggagalkan upaya penyelundupan 15 fiber boxes berisi 2.015 ekor belangkas beserta telurnya ke Malaysia.

Penindakan itu dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Nibung, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (5/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, pihaknya dan Balai Karantina Satuan Pelayanan Tanjung Balai Asahan melakukan pemeriksaan di Gudang Tempat Penimbunan Sementara.

“Kami menemukan 15 fiber boxes berisi 2.015 ekor belangkas dan 35 kilogram telur belangkas,” katanya.

Modus pelanggaran yang dilakukan dengan menyamarkan belangkas dengan komoditas ekspor lain berupa ikan nila, ikan baung, dan kerang kepah yang merupakan komoditi yang tidak diatur tata niaga ekspornya.

Belangkas adalah jenis satwa liar dilindungi di Indonesia bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Terdapat tiga jenis belangkas yang diatur dalam peraturan tersebut, yakni Tachypleus gigas (belangkas besar), Tachypleus tridentatus (belangkas tiga duri), dan Carcinoscorpius rotundicauda (belangkas padi).

Dalam penindakan tersebut, seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Teluk Nibung untuk didata dan dicacah dan kemudian diserahterimakan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Tanjungbalai Asahan.