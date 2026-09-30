Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 25,88 Kg Emas, Sebegini Nominalnya

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menggagalkan penyelundupan emas seberat 25,88 kilogram dengan nilai diperkirakan mencapai Rp61,95 miliar sepanjang Oktober 2026.

Penindakan tersebut berlangsung di lima bandara internasional, yakni Bandara Kertajati, Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Juanda.

Rangkaian penindakan dimulai pada Selasa (6/10), ketika Bea Cukai Cirebon menggagalkan ekspor ilegal 5,25 kilogram emas senilai Rp11,64 miliar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

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Penggagalan tersebut berawal dari citra visual mencurigakan pada tas ransel milik penumpang warga negara Malaysia tujuan Singapura, yang di dalamnya ditemukan lima keping emas cast bar 24 karat berkandungan Au 99,99 persen tanpa dokumen kepabeanan sah.

Dalam kasus Kertajati itu, petugas mengamankan seorang kurir berinisial IS serta pemilik barang berinisial SY untuk penanganan perkara lebih lanjut.

Selanjutnya pada Minggu (18/10), Bea Cukai Yogyakarta mengamankan dua warga negara Tiongkok berinisial CSW dan PJ di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), karena membawa total 4,26 kilogram padatan emas senilai Rp9,39 miliar tujuan Singapura tanpa dokumen pemberitahuan pabean.

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Modus yang digunakan kedua pelaku di YIA yakni menyembunyikan masing-masing 2,13 kilogram emas di pakaian dalam serta ditempelkan pada tubuh.

Sementara itu pada Selasa (20/10), Bea Cukai Ngurah Rai Bali menggagalkan dua upaya ekspor ilegal emas setengah jadi menyerupai perhiasan seberat total 1,58 kilogram senilai Rp3,9 miliar tujuan Guangzhou.