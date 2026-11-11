Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2,6 Kg Emas di Bandara Sepinggan
jpnn.com, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur menggandeng Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai dan Balik Papan menggagalkan penyelundupan logam mulia yang diduga emas dengan berat total 2,659 kilogram senilai Rp6,7 miliar.
Penindakan itu dilakukan di ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, terhadap seorang penumpang berinisial MS yang akan melakukan penerbangan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (7/11).
Kakanwil Bea Cukai Kalbagtim Bagus Nugroho Tamtomo Putro mengungkapkan tim gabungan mendeteksi adanya risiko terhadap aktivitas penumpang yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil pendalaman data dan informasi, tim gabungan melakukan langkah pengawasan dan penindakan secara terukur.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pengawasan Bea Cukai dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran kepabeanan, khususnya yang memanfaatkan jalur penumpang internasional sebagai sarana pengeluaran barang secara tidak sesuai ketentuan," ungkap Bagus.
Dalam penindakan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap MS beserta barang bawaannya di ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara SAMS Sepinggan.
Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap koper milik terduga pelaku, petugas menemukan empat batang logam mulia yang diduga emas dengan berat keseluruhan sekitar 2.659 gram.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan keterangan awal, bahwa barang tersebut diduga dibawa menggunakan modus penyembunyian pada body strap atau korset yang dikenakan oleh terduga pelaku.
Bea Cukai menggagalkan penyelundupan logam mulia yang diduga emas dengan berat total 2,659 kilogram senilai Rp6,7 miliar.
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