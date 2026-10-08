Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,3 Juta Batang Rokok Ilegal Lewat Paket E-Commerce

jpnn.com, JEMBER - Bea Cukai Jember menggagalkan upaya peredaran 1,3 juta batang rokok ilegal yang disamarkan menjadi paket pengiriman e-commerce di dua lokasi berbeda, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Penindakan pertama dilakukan di sebuah gudang ekspedisi di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pada Selasa (15/9).

Modus operasi yang digunakan pelaku usaha rokok ilegal tersebut adalah menyamarkan barang melalui layanan e-commerce.

Tujuannya untuk mengelabuhi petugas baik dari daerah asal maupun tujuan kirim barang.

Atas penindakan tersebut, petugas mengamankan mobil pikap beserta sopir berinisial MSN dan kernet berinisial MF.

Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa rokok ilegal berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) sebanyak 334 paket berisi 487.520 batang yang hendak dikirimkan ke luar Pulau Jawa.

Estimasi nilai barang mencapai Rp727,3 juta dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp474,3 juta.

Hasil pengembangan kasus membawa Tim Penindakan Bea Cukai Jember pada penindakan kedua di gudang ekspedisi di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Bondowoso pada Senin (5/10).