Bea Cukai Gandeng BPDP, Edukasi Pelajar SMA di Belitung dan Beltim Lewat Kegiatan Ini
jpnn.com, BELITUNG - Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengadakan kegiatan Customs Goes to School di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang diselenggarakan pada 14 dan 15 Oktober 2026.
Langkah sinergis ini bertujuan mengedukasi pelajar mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bea Cukai, serta mengampanyekan peran dan manfaat strategis kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia melalui pendekatan tatap muka di lingkungan pendidikan.
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpandan Endang Puspawati dalam sambutannya menjelaskan informasi singkat seputar Bea Cukai dan memberikan informasi terkait PKN STAN sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Hermoko selaku narasumber dari Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai menyampaikan materi mengenai kepabeanan dan cukai, mulai dari impor, ekspor, fasilitas kepabeanan, serta produk-produk yang dikenakan cukai.
“Tugas Bea Cukai adalah revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance,” kata Hermoko.
Hermoko menyampaikan keempat fungsi tersebut menggambarkan peran Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara, melindungi masyarakat dari barang yang dilarang atau dibatasi, serta mendukung kelancaran perdagangan dan perkembangan industri dalam negeri.
Sementara itu, narasumber dari BPDP, Taufiqurrokhman memaparkan BPDP merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan untuk mendukung program pemerintah.
Dana tersebut diarahkan agar petani semakin produktif, SDM lebih siap, riset semakin berkembang, dan produk perkebunan makin bernilai.
Sinergi Bea Cukai dan BPDP mengedukasi pelajar SMA di Belitung dan Belitung Timur lewat kegiatan Customs Goes to School
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