Bea Cukai Gelar Kick Off Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor Lewat Portal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai secara resmi menggelar kick off Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor melalui Portal ukme.kemenkeu.go.id pada Selasa (16/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam mendukung implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan daya saing dan berperan lebih besar dalam ekspor nasional.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan program sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memberikan pengakuan resmi kepada UMKM yang telah memenuhi kriteria sebagai UMKM binaan berorientasi ekspor.

“Sertifikasi UMKM binaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi bentuk validasi kesiapan UMKM untuk naik kelas dan masuk ke pasar global,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Program ini sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 396/KMK.01/2022 tentang Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Bea Cukai.

Sejak ditetapkan sebagai Program Nasional pada 2023, pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor terus diperkuat melalui kolaborasi lintas unit baik eselon maupun non-eselon, special mission vehicle (SMV), dan badan layanan umum (BLU).

Menurut Budi, peran Bea Cukai dalam program ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2024 tentang Agen Fasilitas Kepabeanan.

Dalam regulasi tersebut, Agen Fasilitas Kepabeanan memiliki fungsi melaksanakan program pemberdayaan UMKM yang akan dan/atau telah menjadi UMKM berorientasi ekspor melalui skema Klinik Ekspor.