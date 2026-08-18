menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Bea Cukai Genjot Investasi dan Ekspor PT Kimia Jiuding Indonesia Lewat Fasilitas Ini

Bea Cukai Genjot Investasi dan Ekspor PT Kimia Jiuding Indonesia Lewat Fasilitas Ini

Bea Cukai Genjot Investasi dan Ekspor PT Kimia Jiuding Indonesia Lewat Fasilitas Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto (kiri) secara simbolis memberikan fasilitas kawasan berikat kepada PT Kimia Jiuding Indonesia pada Minggu (16/7). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas kawasan berikat kepada PT Kimia Jiuding Indonesia pada Minggu (16/7).

PT Kimia Jiuding Indonesia adalah perusahaan di bidang industri kimia yang berlokasi di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang.

Pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri nasional, khususnya perusahaan yang berorientasi ekspor.

Baca Juga:

Melalui fasilitas ini, perusahaan mendapatkan berbagai kemudahan di bidang kepabeanan dan perpajakan untuk pemasukan bahan baku serta barang modal yang digunakan dalam proses produksi.

Kemudahan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi.

PT Kimia Jiuding Indonesia mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 62,5 miliar pada 2026.

Baca Juga:

Seiring dengan rencana pengembangan usaha, nilai investasi perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 100 miliar pada 2030.

Peningkatan investasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan kapasitas produksi sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY mendorong investasi dan ekspor PT Kimia Jiuding Indonesia lewat pemberian fasilitas kawasan berikat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI