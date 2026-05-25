Bea Cukai Genjot Sosialisasi Ekspor demi Percepat UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperkuat dukungannya terhadap pelaku UMKM agar mampu menembus pasar internasional melalui berbagai kegiatan edukasi dan pembinaan ekspor di sejumlah daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain di Bontang, Tarakan, dan Banjarnegara dengan melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Di Bontang, Bea Cukai bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang menggelar sosialisasi prosedur dan tata cara ekspor bagi pelaku UMKM di Hotel Bukit Sintuk, Selasa (28/4).

Kegiatan itu bertujuan membekali pelaku usaha dengan pemahaman mengenai prosedur kepabeanan agar produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Materi yang disampaikan meliputi prosedur ekspor bagi UMKM, tata cara pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).

Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan mengenai strategi ekspor, mulai dari standarisasi kemasan hingga riset pasar digital melalui platform internasional.

Sementara itu, Bea Cukai Tarakan turut menghadiri kegiatan Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Kalimantan Utara yang diselenggarakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara (29/4).

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai memberikan pemahaman terkait prosedur kepabeanan dan berbagai kemudahan ekspor kepada para pelaku usaha di wilayah Kalimantan Utara.