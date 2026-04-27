Bea Cukai Gorontalo Musnahkan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 1,23 Miliar
jpnn.com, GORONTALO - Bea Cukai Gorontalo memusnahkan barang kea cukai (BKC) ilegal hasil penindakan di bidang cukai tahun 2025 hingga awal 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Gorontalo pada Kamis (23/4).
Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan menyampaikan barang yang dimusnahkan berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN) dan telah mendapat persetujuan dari KPKNL Gorontalo untuk dimusnahkan.
Ade menyebutkan total barang yang dimusnahkan sebanyak 994.052 batang rokok tanpa pita cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 1.239.717.820 dan potensi penerimaan negara sebesar Rp 743.295.592.
“Barang yang dimusnahkan adalah barang kena cukai yang masuk kategori ilegal karena tidak dilekati pita cukai, sehingga barang tidak boleh beredar di pasaran,” kata Ade dalam keterangannya, Senin (27/4).
Ade menjelaskan pemusnahan dilakukan dengan cara membakar rokok tanpa pita cukai tersebut hingga hancur secara keseluruhan, sehingga tidak dapat digunakan atau diperjual-belikan kembali.
Metode ini dipilih untuk memastikan barang ilegal tersebut benar-benar dimusnahkan secara menyeluruh, sehingga tidak berpotensi kembali beredar di masyarakat.
Ade menegaskan pemusnahan menjadi bukti nyata peran dan tanggung jawab Bea Cukai sebagai community protector yang bertugas melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.
Bea Cukai Gorontalo menggelar pemusnahan rokok ilegal senilai Rp 1,23 miliar hasil penindakan pada 2025 hingga awal 2026, Kamis (23/4)
- Bea Cukai Malang Bongkar Pengiriman Rokok Ilegal via Bus Tujuan Jakarta, Ini Kronologinya
- Bea Cukai Sita Aset Penunggak Pajak Lebih dari Rp 4,4 Miliar di Wonogiri
- Bea Cukai Sumbagtim Beri Fasilitas KITE Pembebasan untuk 2 Perusahaan Pulp di Sumsel
- Bea Cukai Malang Bongkar Penjualan Miras Tak Berizin di Tempat Karaoke, Ini Lokasinya
- Bea Cukai dan Satpol PP Tindak Puluhan MMEA Ilegal di Gudang PJT
- Mantap! Perusahaan di Ngawi Lepas Ekspor Satu Kontainer Produk Mainan ke Los Angeles