Bea Cukai Gresik Catat Kinerja Positif di 2025, Terus Dukung Pertumbuhan Industri
jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik menegaskan perannya dalam mengawal perekonomian dan melindungi masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui kinerja yang terukur di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, pemberdayaan UMKM, serta pengawasan dan penegakan hukum.
Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar mengatakan dari sisi penerimaan negara, instansinya berhasil merealisasikan target penerimaan dari sektor cukai, bea masuk, dan bea keluar dengan capaian melampaui target.
Kinerja ini mencerminkan efektivitas pengawasan sekaligus meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, yang berdampak langsung pada terjaganya stabilitas fiskal negara dan pembiayaan pembangunan.
Dalam mendukung pertumbuhan industri, Bea Cukai Gresik mengawal pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat dengan nilai total mencapai Rp 1,06 triliun.
Fasilitas tersebut meliputi penangguhan bea masuk sebesar Rp 213,99 miliar, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 685,47 miliar, serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 160,87 miliar.
Pengawalan ini berkontribusi terhadap devisa ekspor senilai Rp 188,68 triliun dan penyerapan 20.241 tenaga kerja, sehingga memberi manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan serupa juga diberikan melalui pengawalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.
Sepanjang 2025, fasilitas perpajakan di KEK Gresik tercatat lebih dari Rp 396 miliar dan mendorong devisa ekspor hingga Rp17 triliun.
Bea Cukai Gresik mencatat kinerja positif di 2025 dan terus mendukung pertumbuhan industri dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berkat BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Global
- Perdana, Perusahaan Ini Ekspor 25 Drum Thinner ke Pasar Vietnam
- Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Edukasi Masyarakat Terkait Cukai
- Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Malang, Bea Cukai Tegaskan Hal Ini, Tolong Disimak
- Ini Langkah Bea Cukai Tanjungpinang Dorong Kepastian Regulasi Kawasan Bebas dan KEK
- Perdana, PT Globalite Paint Indonesia Sukses Ekspor 25 Drum Thinner ke Vietnam