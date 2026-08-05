Bea Cukai Gresik Dorong Optimalisasi DBHCHT Sekaligus Memperkuat Pembinaan Pelaku IHT

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik terus mengoptimalkan perannya dalam mendukung pengelolaan penerimaan negara dari sektor cukai melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sekaligus memperkuat pembinaan terhadap pelaku industri hasil tembakau (IHT).

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengoptimalkan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Talkshow Pemanfaatan DBHCHT Kabupaten Gresik 2026 pada Minggu (2/8) yang menghadirkan Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Mukhibatul Khusnah sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, Asep menjelaskan DBHCHT merupakan bentuk nyata pengembalian sebagian penerimaan cukai kepada masyarakat melalui berbagai program di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.

Melalui forum tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dapat dirasakan secara langsung dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah menjelaskan alokasi DBHCHT 2026 dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur puskesmas, termasuk di wilayah Kecamatan Menganti, pengadaan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit rujukan, serta penyediaan ambulans bagi Puskesmas Menganti, Panceng, Balongpanggang, dan Ujungpangkah.

Selain itu, menurut Mukhibatul, anggaran DBHCHT juga mendukung berbagai program prioritas kesehatan, seperti pelayanan bagi ibu hamil, anak, dan lanjut usia, peningkatan gizi balita, serta percepatan penurunan stunting guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik.

Melalui pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, masyarakat diharapkan semakin merasakan manfaat penerimaan cukai hasil tembakau.