Bea Cukai Gresik Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp1,23 Miliar di Alun-Alun Lamongan

jpnn.com, LAMONGAN - Bea Cukai Gresik bersama Pemkab Lamongan dan instansi terkait melaksanakan pemusnahan ratusan ribu batang rokok ilegal senilai Rp1,23 miliar di Alun-Alun Kabupaten Lamongan pada Senin, 26 Oktober 2026.

Rokok yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan petugas selama periode triwulan kedua hingga Oktober 2026.

Nilai barang seluruhnya diperkirakan mencapai Rp1,23 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp600 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhammad Agus Ekawidjaja menyampaikan pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai revenue collector dan community protector.

“Peredaran rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” tegasnya.

Turut hadir, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pun mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran rokok ilegal.

Bea Cukai Gresik mengajak masyarakat untuk turut mendukung pemberantasan rokok ilegal dengan tidak membeli atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan serta melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang.

Melalui pengawasan, penindakan, dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan, penerimaan negara terlindungi, dan iklim usaha yang sehat dapat terwujud. (mrk/jpnn)