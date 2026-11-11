menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Bea Cukai Gresik Terbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia

Bea Cukai Gresik Terbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia

Bea Cukai Gresik Terbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Gresik menerbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia pada Senin (9/11). Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik menerbitkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) kepada PT Kreasi Flavors Indonesia pada Senin (9/11).

Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik itu terdaftar sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau dengan produk berupa rokok elektrik (REL).

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhamad Agus Ekawidjaja mengungkapkan penerbitan izin ini menjadi salah satu bentuk dukungan Bea Cukai dalam memberikan kepastian hukum.

Baca Juga:

"Sekaligus mendorong kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Kreasi Flavors Indonesia Gunanto Wijaya menyampaikan tanggapan positif terhadap proses pengurusan NPPBKC yang telah dilalui.

Gunanto mengungkapkan pelayanan Bea Cukai Gresik dinilai cepat, terbuka, dan tidak menyulitkan.

Baca Juga:

Hal tersebut mencerminkan pentingnya pelayanan yang responsif dalam membantu dunia usaha memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku. (mrk/jpnn)

PT Kreasi Flavors Indonesia yang terdaftar sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau dengan produk berupa rokok elektrik mengantongi NPPBKC dari Bea Cukai Gresik


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co