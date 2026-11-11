Bea Cukai Gresik Terbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik menerbitkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) kepada PT Kreasi Flavors Indonesia pada Senin (9/11).

Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik itu terdaftar sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau dengan produk berupa rokok elektrik (REL).

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhamad Agus Ekawidjaja mengungkapkan penerbitan izin ini menjadi salah satu bentuk dukungan Bea Cukai dalam memberikan kepastian hukum.

"Sekaligus mendorong kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Kreasi Flavors Indonesia Gunanto Wijaya menyampaikan tanggapan positif terhadap proses pengurusan NPPBKC yang telah dilalui.

Gunanto mengungkapkan pelayanan Bea Cukai Gresik dinilai cepat, terbuka, dan tidak menyulitkan.

Hal tersebut mencerminkan pentingnya pelayanan yang responsif dalam membantu dunia usaha memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku. (mrk/jpnn)