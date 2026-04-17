Bea Cukai Hadir di Aceh Tengah, Dorong Ekspor Produk SPT dari Industri Tembakau Daerah
jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau legal di daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran Bea Cukai dalam kegiatan pelekatan pita cukai sigaret putih tangan (SPT) sekaligus pelepasan produk menuju pasar lokal Aceh dan nasional yang dilaksanakan di Aceh Tengah pada Rabu (15/4).
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT), Sofyan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah.
Produk sigaret putih tangan yang dilepas ke pasar merupakan hasil produksi Gayo Mountain Cigar (GMC) dengan merek GMT yang dipimpin oleh pelaku usaha lokal, Salmy Lahmuddin.
Pelepasan produk ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tembakau legal dari Aceh Tengah.
Sofyan menyampaikan kegiatan pelekatan pita cukai merupakan bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus menjadi simbol legalitas produk hasil tembakau.
Bea Cukai, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
- Bea Cukai dan Polri Bersinergi, Gagalkan Peredaran 21,9 Kg Sabu di Bengkalis
- Azaki Food Internasional Konsisten Memperluas Pasar Ekspor hingga Tembus ke 12 Negara
- Cobalt Sulfate Asal Maluku Utara Tembus ke Pasar Global
- Gus Lilur: Petani Tembakau Madura Dorong Pemerintah Lakukan 3 Langkah Strategis
- Perkuat Asistensi, Bea Cukai Dorong UMKM di Balikpapan dan Bengkalis Tembus Ekspor
- Awasi Ekspor Sementara Helikopter di Bandara Juwata, Bea Cukai Tarakan Tegaskan Ini