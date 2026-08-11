Bea Cukai Hadiri Pertemuan Tinggi WCO di Belgia, Bahas Arah Kebijakan Kepabeanan Dunia

jpnn.com, BRUSSELS - Indonesia melalui Bea Cukai berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan The 94th Policy Commission dan The 147th/148th Council Session yang digelar pada 22-27 Juni 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat World Customs Organization (WCO), Brussels, Belgia.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan Indonesia berperan aktif dalam pembentukan arah kebijakan kepabeanan global melalui keanggotaan Bea Cukai pada WCO Policy Commission.

"Selain itu, sebagai perwakilan anggota WCO di kawasan Asia Pasifik, Bea Cukai turut menyuarakan aspirasi negara berkembang dalam forum pertemuan tersebut,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Policy Commission merupakan forum strategis WCO yang berfungsi sebagai steering group bagi Dewan (Council) dengan tugas utama membahas isu-isu kebijakan, praktik, dan prosedur kepabeanan sebelum diangkat dalam Council Session.

Indonesia hadir sebagai salah satu dari 25 negara anggota terpilih Policy Commission yang mewakili Kawasan Asia Pasifik.

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Keanggotaan ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi aktif Bea Cukai dalam mendorong kebijakan kepabeanan global yang seimbang dan inklusif.

Sementara itu, Council Sessions merupakan forum tertinggi WCO yang mengumpulkan 187 kepala administrasi pabean dunia untuk mengambil keputusan akhir, menentukan arah kebijakan kepabeanan global, dan mengesahkan seluruh keputusan strategis WCO.