Bea Cukai Hentikan Mobil Pengangkut 90.000 Batang Rokok Ilegal
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang terus melakukan patroli darat dalam mencegah peredaran rokok ilegal.
Melalui patroli darat, petugas melakukan penelusuran terhadap informasi pengiriman rokok ilegal yang diduga menggunakan kendaraan pribadi.
Upaya tersebut berujung pada penghentian sebuah mobil MPV di wilayah Kabupaten Blitar pada Kamis (15/10).
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi mengatakan penindakan ini berawal dari informasi yang diterima mengenai pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil pribadi.
"Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kami pun menggelar patroli darat dengan menyusuri sejumlah jalur di wilayah Kepanjen, Kromengan, dan Sumberpucung, Kabupaten Malang," ujarnya.
Saat kendaraan yang dimaksud terpantau melintas di Jalan Raya Karangkates-Kepanjen, petugas berkoordinasi dengan Bea Cukai Blitar dan melakukan pengejaran.
Petugas akhirnya dapat menghentikan kendaraan target di Jalan Raya Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dan melaksanakan pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.
Bea Cukai Malang terus melakukan patroli darat dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Simak selengkapnya di sini.
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