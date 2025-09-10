menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bea Cukai Jakarta dan Pomdam Jaya Gelar Operasi Macan Kemayoran 2025, Ini Hasilnya

Bea Cukai Jakarta dan Pomdam Jaya Gelar Operasi Macan Kemayoran 2025, Ini Hasilnya

Bea Cukai Jakarta dan Pomdam Jaya Gelar Operasi Macan Kemayoran 2025, Ini Hasilnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Barang bukti yang diamankan Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama Pomdam Jaya saat menggelar Operasi Macan Kemayoran 2025 pada 7-31 Agustus 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menggelar Operasi Macan Kemayoran (OMK) 2025 yang berfokus pada pengawasan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Operasi tersebut dilaksanakan di wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta pada 7-31 Agustus 2025.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Zulaikhah Alfajriyah mengungkapkan OMK 2025 melibatkan sinergi dengan unit vertikal di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jakarta dan Polisi Militer Kodam Jayakarta atau Pomdam Jaya.

Baca Juga:

Operasi ini menjangkau lokasi tempat distribusi MMEA, seperti klub, tempat karaoke, bar dan lounge, tempat retail, distributor, hotel, hingga gudang penyimpanan.

Dalam operasi ini terdapat 99 penegahan dengan barang hasil penindakan sebanyak 9.479 liter MMEA ilegal, 582 ribu batang hasil tembakau ilegal dan 13.312 keping pita cukai palsu dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp 4,2 miliar.

Zulaikhah menegaskan dengan semangat bersama, Bea Cukai terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pengawasan yang lebih kuat demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

Baca Juga:

“Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang ilegal, serta dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai,” pungkasnya. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Pomdam Jaya menggelar Operasi Macan Kemayoran 2025 yang berfokus pada pengawasan MMEA ilegal


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI