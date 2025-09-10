Bea Cukai Jakarta dan Pomdam Jaya Gelar Operasi Macan Kemayoran 2025, Ini Hasilnya
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menggelar Operasi Macan Kemayoran (OMK) 2025 yang berfokus pada pengawasan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Operasi tersebut dilaksanakan di wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta pada 7-31 Agustus 2025.
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Zulaikhah Alfajriyah mengungkapkan OMK 2025 melibatkan sinergi dengan unit vertikal di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jakarta dan Polisi Militer Kodam Jayakarta atau Pomdam Jaya.
Operasi ini menjangkau lokasi tempat distribusi MMEA, seperti klub, tempat karaoke, bar dan lounge, tempat retail, distributor, hotel, hingga gudang penyimpanan.
Dalam operasi ini terdapat 99 penegahan dengan barang hasil penindakan sebanyak 9.479 liter MMEA ilegal, 582 ribu batang hasil tembakau ilegal dan 13.312 keping pita cukai palsu dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp 4,2 miliar.
Zulaikhah menegaskan dengan semangat bersama, Bea Cukai terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pengawasan yang lebih kuat demi keamanan dan kesejahteraan bersama.
“Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang ilegal, serta dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Pomdam Jaya menggelar Operasi Macan Kemayoran 2025 yang berfokus pada pengawasan MMEA ilegal
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
