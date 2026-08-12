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Bea Cukai Jambi dan BNNP Gagalkan Penyelundupan 2 Kg Sabu-Sabu, Pelaku Sempat Kabur

Bea Cukai Jambi dan BNNP Gagalkan Penyelundupan 2 Kg Sabu-Sabu, Pelaku Sempat Kabur
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Pelaku dan koper hitam yang sebelumnya berisi sabu-sabu saat diamankan petugas Bea Cukai Jambi dan BNNP Jambi dibantu Avsec Bandara Sultan Thaha. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai Jambi bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi dan didukung petugas petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sultan Thaha menggagalkan upaya penyelundupan dua kilogram narkotika golongan I jenis methamphetamine atau sabu-sabu.

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto membeberkan kronologi pengungkapan kasus ini dalam Operasi Penindakan Berantas Sindikat Narkotika (Bersinar) pada Minggu (19/7).

"Penindakan ini berawal dari kami temukannya indikasi barang mencurigakan saat pemeriksaan pencitraan x-ray di Bandara Sultan Thaha Jambi terhadap koper hitam milik seorang calon penumpang tujuan Yogyakarta," ungkap Dafit Kasianto.

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Dafit mengungkapkan pemilik koper sempat melarikan diri dari area bandara saat hendak dilakukan pemeriksaan fisik mendalam.

Mengatasi hal tersebut, tim gabungan bergerak cepat melakukan koordinasi, analisis rekaman CCTV, dan penelusuran armada transportasi umum yang digunakan pelaku.

Berkat penelusuran intensif, lokasi persembunyian pelaku berhasil diidentifikasi di salah satu hotel di kawasan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Petugas langsung mengamankan pelaku.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku membawa barang terlarang tersebut dari Aceh dan berencana mengantarkannya hingga ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Sebagai tindak lanjut, seluruh barang bukti berupa dua kilogram sabu beserta tersangka telah kami serah terimakan kepada pihak BNN guna menjalani proses hukum serta pengembangan jaringan lebih lanjut," beber Dafit.

Bea Cukai Jambi dan BNNP Jambi dibantu Avsec Bandara Sultan Thaha membongkar penyelundupan 2 kg sabu-sabu, pelaku sempat kabur

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