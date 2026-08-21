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Bea Cukai Jambi dan Polres Kerinci Sita 499.200 Batang Rokok Ilegal, Tuh Barbuknya!

Bea Cukai Jambi dan Polres Kerinci Sita 499.200 Batang Rokok Ilegal, Tuh Barbuknya!
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Barang bukti berupa rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Jambi bersinergi dengan Polres Kerinci. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai Jambi bersama Polres Kerinci menindak 499.200 batang rokok merek Golden Long yang tidak dilekati pita cukai (polos).

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto mengungkapkan penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara Bea Cukai Jambi dan Polres Kerinci dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.

“Penindakan ini menjadi bukti nyata sinergi positif antara Bea Cukai Jambi bersama Polres Kerinci," ungkap Dafit dalam keterangannya, Jumat (21/8).

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Dafit menegaskan pihaknya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara.

Menurut Dafit, sinergi antaraparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.

Penindakan juga dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai.

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Bea Cukai Jambi turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal.

Masyarakat diimbau tidak mengedarkan maupun mengonsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sinergi Bea Cukai Jambi dan Polres Kerinci dalam memberantas barang kena cukai ilegal kembali membuahkan hasil

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