Bea Cukai Jayapura Beri Efek Jera ke Pelaku Pelanggaran BKC Ilegal Lewat Kegiatan Ini
jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura menggelar barang hasil penindakan di bidang cukai yang telah berstatus barang yang menjadi milik negara (BMMN) pada Jumat (22/5).
Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan hingga Mei 2026, meliputi 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengungkapkan pihaknya telah menindak 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter ilegal dengan total nilai barang diperkirakan mencapai Rp 127.100.680.
Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 61.249.528.
Selain itu, terhadap potensi kerugian negara tersebut, beberapa telah ditindaklanjuti penyelesaiannya dengan mekanisme ultimum remedium dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, yaitu Rp 163.396.000.
Menurut Fungki, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan operasi gempur barang kena cukai (BKC) ilegal yang diwujudkan melalui 17 kali penindakan rokok ilegal dan 3 kali penindakan MMEA ilegal di wilayah Provinsi Papua melalui sinergi bersama APH dan instansi pemangku kepentingan terkait.
Adapun modus pelanggaran yang ditemukan didominasi peredaran BKC tanpa dilekati pita cukai (polos) dan BKC yang menggunakan pita cukai palsu.
"Melalui penindakan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini, kami berharap dapat meminimalisasi dampak negatif barang ilegal terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha rokok dan MMEA yang taat ketentuan," ujar Fungki.
Lewat kegiatan ini, Bea Cukai Jayapura beri efek jera kepada para pelaku pelanggaran sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha
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