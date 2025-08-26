Bea Cukai Jember Berharap Makin Banyak UMKM untuk Berinovasi Lewat 2 Kegiatan Ini

jpnn.com, JEMBER - Bea Cukai Jember melepas ekspor produk unggulan dari empat perusahaan dan UMKM binaan dengan total nilai mencapai Rp 244,5 juta dalam rangkaian kegiatan coaching clinic yang dilaksanakan di Gedung Jember Nusantara pukul 08.00 WIB pada Kamis (21/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Jember Muhammad Syahirul Alim mengungkapkan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga terkait, mitra perbankan, serta para pelaku UMKM.

“Pelepasan ekspor ini merupakan komitmen Bea Cukai Jember bersama pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar Internasional,” ujar Syahirul dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Dia merincikan empat perusahaan dan UMKM yang melakukan ekspor pada Agustus 2025, yaitu CV Elia Rainbow dengan produk perhiasan manik-manik senilai Rp 47,9 juta, JTR Indonesia Ekspor dengan produk tanaman hias senilai Rp30 juta.

Kemudian BIN Cigar dengan produk rokok dan cerutu senilai USD 9.936 atau setara Rp 161,7 juta, dan PT PIN senilai USD 300 atau sekitar Rp 4,8 juta.

Syahirul menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa produk lokal memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.

“Momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong kualitas serta kuantitas ekspor Indonesia,” ujar Syahirul.

Selain seremoni pelepasan ekspor, Bea Cukai Jember juga menggelar coaching clinic yang membahas berbagai aspek perizinan ekspor, mulai dari surat keterangan asal (SKA), karantina produk, prosedur, hingga strategi ekspor.