Bea Cukai Jember Berharap Makin Banyak UMKM untuk Berinovasi Lewat 2 Kegiatan Ini
jpnn.com, JEMBER - Bea Cukai Jember melepas ekspor produk unggulan dari empat perusahaan dan UMKM binaan dengan total nilai mencapai Rp 244,5 juta dalam rangkaian kegiatan coaching clinic yang dilaksanakan di Gedung Jember Nusantara pukul 08.00 WIB pada Kamis (21/8).
Kepala Kantor Bea Cukai Jember Muhammad Syahirul Alim mengungkapkan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga terkait, mitra perbankan, serta para pelaku UMKM.
“Pelepasan ekspor ini merupakan komitmen Bea Cukai Jember bersama pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar Internasional,” ujar Syahirul dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Dia merincikan empat perusahaan dan UMKM yang melakukan ekspor pada Agustus 2025, yaitu CV Elia Rainbow dengan produk perhiasan manik-manik senilai Rp 47,9 juta, JTR Indonesia Ekspor dengan produk tanaman hias senilai Rp30 juta.
Kemudian BIN Cigar dengan produk rokok dan cerutu senilai USD 9.936 atau setara Rp 161,7 juta, dan PT PIN senilai USD 300 atau sekitar Rp 4,8 juta.
Syahirul menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa produk lokal memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.
“Momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong kualitas serta kuantitas ekspor Indonesia,” ujar Syahirul.
Selain seremoni pelepasan ekspor, Bea Cukai Jember juga menggelar coaching clinic yang membahas berbagai aspek perizinan ekspor, mulai dari surat keterangan asal (SKA), karantina produk, prosedur, hingga strategi ekspor.
Bea Cukai Jember melepas ekspor produk unggulan UMKM bernilai ratusan juta rupiah dan menggelar coaching clinic yang membahas berbagai aspek perizinan ekspor
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lippo Cikarang Dukung Kemandirian Ekonomi Lewat Etalase UMKM Lokal
- Bea Cukai Banten Terbitkan Izin PLB Industri Besar untuk Perusahaan Asal Cilegon
- Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Parepare Lakukan Boatzoeking untuk Cegah Penyelundupan
- BPR NBP Grup Gelar Pesta Berhadiah Buat Nasabah, Dirut Hendi Apriliyanto: Kami Dukung UMKM 100 Persen
- Pengunjung MyPertamina Pasar Rakyat Ramai-Ramai Tukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah
- Askrindo Perkuat UMKM dan Sosial Masyarakat Maros di HUT RI