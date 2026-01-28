Bea Cukai Juanda Bekali CPMI yang Hendak ke Luar Negeri dengan Pengetahuan Penting Ini
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Juanda memberikan pembekalan terkait ketentuan kepabeanan kepada para calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Kegiatan Orientasi Pra-Pemberangkatan bagi CPMI itu dilaksanakan Bea Juanda bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada Kamis (22/1).
Orientasi ini diselenggarakan sebagai bentuk edukasi dan pembekalan kepada CPMI sebelum melaksanakan keberangkatan ke luar negeri.
Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Juanda Agung Wibowo menyampaikan pembekalan mengenai pengetahuan tentang aturan impor barang kiriman PMI, barang bawaan penumpang, serta barang pindahan.
"Kami juga memberikan informasi mengenai registrasi IMEI, tahapan pemeriksaan di bandara, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai,” ungkapnya.
Melalui orientasi ini, diharapkan CPMI memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur kepabeanan.
Harapannya agar proses kepabeanan yang dilalui dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai ketentuan. (mrk/jpnn)
Bea Cukai Juanda bersama BP3MI menggelar kegiatan Orientasi Pra-Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (22/1)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penyelundupan 100 Kg Sabu-Sabu di Aceh Timur Digagalkan Berkat Sinergi Bea Cukai-BNN
- Bersih-Bersih, Menkeu Purbaya Rombak Besar-besaran Pejabat Bea Cukai
- Menkeu Purbaya: Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Utama Diganti Mulai Rabu Ini
- Upaya Bea Cukai Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat & Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Cukai
- Bea Cukai Batam Awasi Proses Reekspor Limbah B3 Lewat Pelabuhan Batu Ampar
- Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Kiriman Ilegal