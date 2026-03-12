menu
JPNN.com » Ekonomi » Bea Cukai Kediri Tindak 1,61 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Lebih Rp 2 Miliar di Nganjuk

Bea Cukai Kediri Tindak 1,61 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Lebih Rp 2 Miliar di Nganjuk

Bea Cukai Kediri Tindak 1,61 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Lebih Rp 2 Miliar di Nganjuk
Bea Cukai Kediri menindak 1,61 juta batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan sebuah truk di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (27/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NGANJUK - Bea Cukai Kediri berhasil menindak 1,61 juta batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan sebuah truk di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (27/2).

Dalam penindakan ini, diperkiraan nilai barang bukti atau barbuk berupa rokok ilegal tersebut seluruhnya mencapai Rp 2,41 miliar.

Penindakan bermula pada sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Tim dari Bea Cukai Kediri melakukan operasi pengawasan terhadap sarana pengangkut yang diduga membawa barang kena cukai (BKC) diduga ilegal.

Setelah menghentukan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut, petugas menemukan berbagai jenis rokok ilegal, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai.

Rokok tersebut dikemas dalam jumlah besar dan diangkut menggunakan truk untuk didistribusikan.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, total rokok ilegal yang diamankan mencapai 1,61 juta batang dengan perkiraan nilai barang sekitar Rp 2,41 miliar.

Sementara itu, dari peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 1,57 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda menegaskan penindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menekan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara.

Bea Cukai Kediri menindak 1,61 juta batang rokok ilegal senilai lebih Rp 2 miliar yang diangkut menggunakan sebuah truk di Nganjuk

